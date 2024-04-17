sonyazhytkova .17 апреля, 2024 6

Max представив офіційний трейлер третьої частини драматично-комедійної серії. І в ньому глядачі отримують приховану підказку про зустріч улюблених героїнь.

Прем'єра третього сезону "Hacks" із дев'ятьма епізодами запланована на 2 травня.

За сюжетом через рік після їх розлуки Дебора Венс (Джин Смарт) радіє успіху свого стендап-виступу, тоді як Ава (Ганна Айнбіндер) шукає нові можливості у Лос-Анджелесі. Сезон завершиться 30 травня. У цій частині також повертаються Пол В. Даунс, Меган Стальтер, Карл Клемонс-Хопкінс, Кейтлін Олсон, Крістофер МакДональд, Марк Інделікато, Роуз Абду і Лоренца Іззо. Анонсовані гості включають Хелен Хант, Крістіну Хендрикс, Крістофера Ллойда, Дена Букатінського, Джорджа Воллеса та Тоні Голдвіна.

"Hacks" був створений і виконаний Полом В. Даунсом, Люсією Аніелло і Джен Статські, які отримали премію "Еммі". Виконавчі продюсери включають в себе Пола В. Даунса і Люсію Аніелло через їхню компанію "Paulilu", а також Джен Статські через "First Thought Productions". Додатково, до складу виконавчих продюсерів увійшли Майкл Шур через "Fremulon", Девід Майнер за 3 Arts Entertainment і Морган Сакетт.

Джерело: Deadline