sonyazhytkova .16 мая, 2024 9

Дистопійний трилер був придбаний Huahua Media для показу на китайському ринку, а Alibaba виступить як партнер для місцевого прокату.

Після світової прем'єри на фестивалі SXSW, "Повстання Штатів" вийшли на екрани Північної Америки у квітні, здобувши найкращий старт A24 зі зборами $25.7 млн і перевищивши позначку в $100 млн у глобальному масштабі впродовж першого місяця. Протягом зарубіжної прокатної кампанії фільм відкривався на першому місці у декількох ключових ринках, включаючи Бразилію, Францію та Іспанію. Загальні світові збори станом на неділю склали $108.9 млн, з них $43.7 млн отримано від міжнародного прокату.

У фільмі "Повстання Штатів" головні ролі виконали Кірстен Данст, Кейлі Спейні, Нік Офферман, Стівен Хендерсон та Вагнер Моура. Це подорож у майбутнє, де Америка опинилася в дистопійній реальності. Сюжет слідує за командою військових журналістів, вбудованих у військові частини, які поспішають до Вашингтону, перш ніж повстанські групи захоплять Білий дім.

Інтерес китайських глядачів до американських стрічок поступово зменшується, оскільки їхні вподобання все більше нахиляються до місцевої кінопродукції. Проте деякі останні великобюджетні фільми, зокрема "Годзилла x Конг: Нова імперія", зуміли здобути високу популярність.

Джерело: Deadline