sonyazhytkova .17 августа, 2024 4

Перший трейлер цього фільму з’явився в мережі та швидко привернув широку увагу. Створенням картини займалася Геллі Маєрс-Шайєр, яка виступила і як сценаристка, і як режисерка.

У фільмі "Гудріч" Майкл Кітон втілює образ Енді Гудріча, чий звичний ритм життя кардинально змінюється, коли він змушений взяти на себе виховання своїх дев’ятирічних близнюків. Щоб впоратися з новими обов'язками, він звертається за допомогою до дочки з першого шлюбу, Грейс (Міла Куніс). Під час цього процесу Грейс стикається з тим, що бачить у батькові ті якості, яких їй не вистачало в дитинстві.

Окрім Кітона та Куніс, у фільмі зіграли Кармен Ейджаго, Майкл Урі, Вівен Ліра Блер, Кевін Поллак, Ніко Харага, Денні Деферарі, Лорен Бенанті та Енді МакДауелл.

"Гудріч" є другим режисерським проєктом Геллі Маєрс-Шайєр, яка раніше зняла комедію "Знову додому" з Різ Візерспун.

Фільм "Гудріч" вийде в обмежений прокат у кінотеатрах 18 жовтня 2024 року.

Джерело: Movieweb