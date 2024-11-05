sonyazhytkova .5 ноября, 2024 7

У подкасті Awards Circuit від Variety Рейнольдс зазначив: "Цей рік я присвятив написанню сценарію. Я працюю над фільмом для себе, Г'ю та Шона, який не пов'язаний із кіновсесвітом Marvel".

Деталі нового проєкту поки що залишаються таємницею, що свідчить про те, що сценарій все ще перебуває в стадії розробки. Це стане вже четвертою спільною роботою Рейнольдса та Леві після фільмів "Персонаж" (2021), "Проект Адам" (2021) та цьогорічного комедійного хіта "Дедпул і Росомаха".

Ця співпраця також позначить третій раз, коли Рейнольдс і Джекман з'являться разом на екрані після "Люди Ікс: Початок" і "Дедпул і Росомаха". Проте варто зазначити, що Джекман також зробив коротке голосове камео в "Персонаж".

Раян Рейнольдс незабаром з'явиться у фільмі "Mayday" для Apple, проте дата його виходу поки що невідома. Ця пригодницька стрічка, зрежисована Джонатаном Голдстайном та Джоном Френсісом Дейлі, також представить на екрані Кеннет Брана та Марію Бакалову, відому за "Боратом 2".

Тим часом "Дедпул і Росомаха" продовжує тримати фанатів у напрузі, навіть через чотири місяці після свого виходу – глядачі активно досліджують домашню версію фільму та знаходять нові цікаві пасхалки.

На даний момент Рейнольдс і Джекман не мають планів на повернення до Marvel, але якщо таке станеться, найімовірніше, це відбудеться у двох майбутніх фільмах про Месників, запланованих на 2026 та 2027 роки. Час дізнатися, чому ж плакав Тор!

Джерело: Gamesradar