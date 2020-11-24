Студия Disney
Там появилось изображение главного героя мультсериала «Закусочная Боба», поскольку сценаристками назначены создательницы этого проекта Венди и Элизабет Молино. Кто займет режиссерское кресло, пока неизвестно. Первый фильм, напомним, снял Тим Миллер, а второй — Дэвид Литч.
О сюжете пока никакой информации нет. Но прокатный рейтинг, по слухам, так и останется взрослым ®, несмотря на то что триквел уже выйдет под лейблом Disney/ Marvel, а не Fox. Райан Рейнольдс, конечно же, вернется к образу болтливого, неполиткорректного наемника, глумящегося над супергероями.