Анастасия Лях .24 ноября, 2020 8

Студия Disney наконец-то объявила о том, что триквел «Дэдпула» запущен в разработку. Соответствующая информация появилась на официальной странице франшизы в Твиттере.

Там появилось изображение главного героя мультсериала «Закусочная Боба», поскольку сценаристками назначены создательницы этого проекта Венди и Элизабет Молино. Кто займет режиссерское кресло, пока неизвестно. Первый фильм, напомним, снял Тим Миллер, а второй — Дэвид Литч.