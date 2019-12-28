Анастасия Лях .28 декабря, 2019 2

Об этом и так все догадывались, но теперь официально: производством третьего фильма о болтливом наемнике займется не Fox, а Marvel.

Об этом сообщил сам Райан Рейнольдс, сопродюсер франшизы и исполнитель главной роли. По словам актера, разработка проекта уже началась и спецы из Marvel с головой погрузились в творческий процесс.

Впрочем, руководство Disney никакого официального заявления по этому поводу так и не сделало.

Напомним, ранее сообщалось, что Рейнольдс встречался с представителями Marvel, что повлекло за собой слухи об обсуждении концепции третьего «Дэдпула» под крылом MCU.