sonyazhytkova .19 февраля, 2025 11

У новому інтерв'ю колишня зірка WWE зізнався, що вважає роль Дракса в Marvel повністю завершеною, але висловив бажання втілити іншого персонажа з коміксів, якщо Джеймс Ганн звернеться до нього.

"Дракс для мене закритий. Якщо тільки Джеймс Ганн не зателефонує і не запропонує повернутися до цієї ролі, я більше не зацікавлений", — зізнався Батіста в інтерв'ю ComicBook. "Але якщо Джеймс звернеться, хоча це навряд чи станеться, бо він зараз йде іншим шляхом", — додав актор.

Зараз Джеймс Ганн очолює DC Studios, що робить малоймовірним зйомки четвертого фільму про "Стражів Галактики". Однак Батіста не виключає можливості втілити цікаво роль у Marvel чи DC.

"Я прагну бути частиною цього світу, адже я великий фанат коміксів. Marvel чи DC — не важливо, я готовий до будь-якої ролі", — поділився актор. "Я дав це зрозуміти Джеймсу і братам Руссо, особисто з ними поговорив. Сказав: 'Не виключайте мене, якщо знайдеться персонаж, який мені підходить і якого ви хочете, щоб я зіграв. Я з радістю відкритий до цього'. Роль Дракса, однак, вже завершена".

Батіста вперше втілив образ Дракса у 2014 році в "Стражах Галактики" під керівництвом Ганна, після чого повернувся до цієї ролі ще двічі — у сиквелах 2017 і 2023 років.

Також актор з’явився у фільмах братів Руссо "Месники: Війна нескінченності" (2018) та "Месники: Завершення" (2019). У 2022 році Бутіста знову перевтілився в героя в "Тор: Кохання і грім" Тайки Вайтті.

Marvel Studios наразі працює над п’ятим фільмом про Месників, який планується до виходу в 2026 році. Однак чи з’являться персонажі "Стражів Галактики" в ньому, поки що невідомо.

Джерело: Deadline