sonyazhytkova .13 сентября, 2024 13

Актор, відомий своєю участю в новому психологічному трилері "Стукіт у двері" М. Найта Ш'ямалана, пояснив, що набрав значну вагу спеціально для цієї ролі.

В інтерв'ю з Крісом Ван Влітом, яке Батіста опублікував у TikTok, він розповів: "Я почав худнути, бо просто розтовстів. Для ролі в 'Стукіт у двері' я досяг ваги приблизно в 142 кг, і це стало незручним. Набрав її дуже швидко".

Дейв Батіста згадав, що режисер хотів, щоб він виглядав як великий, але не як бодібілдер, тому актор доволі стрімко збільшив масу між зйомками, головним чином вживаючи картоплю фрі та млинці: "Якщо озирнутися назад, то можна сказати, що я трохи перестарався. Я був більшим, ніж треба, і це було незручно. Витратив чимало часу, щоб позбутися зайвої ваги".

Батіста також зазначив, що процес схуднення позитивно вплинув на його самопочуття, а на екрані він почав виглядати більш природно та пропорційно поряд з колегами. "Деякі люди дивуються: 'Ти так сильно схуд'. Навіть трапляються коментарі про моє здоров'я, але коли я пояснюю, що мій зріст — 193 см, а вага — 109 кг, це все ще досить багато. Проте через те, що раніше я був значно більшим, багатьом здається, що я тепер виглядаю занадто худорлявим".

Незважаючи на це, зірка Marvel продовжує працювати над своїм тілом, намагаючись позбутися зайвої ваги, інтенсивно тренуючись і суворо контролюючи харчування.

Джерело: Deadline