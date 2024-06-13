sonyazhytkova .13 июня, 2024 8

Amazon презентував перший трейлер сиквелу своєї популярної сімейної комедії "Мій шпигун", яка отримала несподіваний успіх під час пандемії Covid-19 у 2020 році.

Оригінальний фільм, придбаний у STXfilms під час зупинки кінопоказів, розповідав про загартованого оперативника ЦРУ Джей Джея (Батіста), який був змушений співпрацювати з дев'ятирічною дівчинкою Софі (Коулман), коли він під прикриттям потрапив до її сім'ї. Написаний Джоном і Еріхом Геберами ("Трансформери: Повстання звірів") та зрежисований Пітом Сегалом ("Забійний відділ"), ця стрічка стала третьою за переглядами на SVOD-платформах у своєму році після "Гамільтона" на Disney+ та "Борат 2" на Prime Video.

У сиквелі, прем'єра якого запланована на 18 липня на Prime Video, вже підліток Софі переконує Джей Джея супроводжувати її шкільну поїздку до Італії, де вони обидва несподівано стають частиною міжнародної терористичної змови, спрямованої проти керівника ЦРУ Девіда Кіма (Кен Жонг) та його сина Колліна (Тео К) — кращого друга Софі.

Окрім Кена Жонга, у новому фільмі знову з'явиться Крістен Шаал, а також до акторського складу приєднуються Анна Фаріс, Крейг Робінсон, Флула Борг та інші. Сегал повернувся як режисер, працюючи за сценарієм, створеним у співпраці з Еріхом і Джоном Геберами, з якими він також розробляв сюжет.

Продюсерами сиквелу стали Кріс Бендер та Джейк Вайнер від Good Fear Content, Батіста та Джонатан Мейснер від Dogbone Entertainment, Сегал, Роберт Сімондс та Джиджі Пріцкер від Madison Wells. Виконавчими продюсерами виступили Джон і Еріх Гебери разом з Адамом Фогельсоном, Семом Брауном та Рейчел Шейн від Madison Wells.

Джерело: Deadline