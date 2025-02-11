sonyazhytkova .11 февраля, 2025 5

Зірка "Дюни" та "Вартових Галактики" зніметься у науково-фантастичному фільмі "Dreadnought". Проєкт, що обіцяє неймовірну атмосферу та напружені моменти, зрежисують Кері Марніон і Джонатан Міллот, а сценарій написав Джозеф Ґрінберґ.

Дейв Батіста зіграє Макса — чоловіка, який після трагедії, пов'язаної з інопланетним вторгненням, бореться за виживання в новому світі. Після того, як Земля була вражена страшною епідемією, викликаною падінням прибульців, людство змушене пристосовуватися до нових умов. Однак коли донька Макса, Грета, смертельно хворіє, її життя стає об'єктом небезпечного ритуалу. Один із інопланетних хижаків має намір використати її тіло для метаморфози. Хоча уряд дозволяє це, а суспільство змиряється, Макс рішуче налаштований не допустити нової втрати.

Продюсерами фільму виступають Бейзіл Іваник і Еріка Лі, відомі за роботою над попудярною серією "Джон Вік". Хоча дата прем'єри та інші деталі кастингу ще не розкриті, цей проєкт вже обіцяє стати потужним і напруженим трилером, який не залишить глядачів байдужими.

Джерело: Gamesradar