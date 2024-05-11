sonyazhytkova .11 мая, 2024 11

Сценарист продовжить легендарну франшизу, після вражаючого успіху "Годзілла проти Конга: Нова імперія", який зібрав понад $548 мільйонів з моменту своєї прем'єри 29 березня і продовжує підкорювати касові збори у всьому світі.

Деталі щодо сюжету третьої частини поки залишаються в секреті. У фільмі "Годзілла проти Конга", який здивував глядачів своєю динамікою та ефектними боями, ми спостерігаємо, як два великі монстри — Годзілла та Конг — змушені об'єднати свої сили, щоб протистояти загадковій загрозі, що народилася у глибинах Землі. У ролях засяяли такі актори, як Ребекка Холл, Браян Тайрі Генрі, Ден Стівенс, Кейлі Хоттл, Алекс Фернс, Фала Чен та Рейчел Хаус. Прем'єра стрічки відбулася під керівництвом режисера Адама Вінгарда та за сценарієм Террі Россіо, Саймона Барретта та Джеремі Слейтера.

Франшиза "Monsterverse" розпочалася зі стрічки "Годзілла" у 2014 році і заробила понад $2,5 мільярда по всьому світу, а також розширилася на телебачення з серією "Монарх: Спадок монстрів" на Apple TV+. Під час прем'єри "Годзілли проти Конга" режисер Адам Вінгард натякнув на можливість третього фільму, зауваживши, що все залежатиме від успіху попередніх робіт. Він також розповів, що має багато цікавих ідей та з нетерпінням чекає, що принесе майбутнє.

Дейв Каллахем раніше вніс свій вклад у створення сюжету та перших чернеток фільму "Годзілла" у 2014 році. Проте його найбільш відомі роботи включають у себе "Шан-Чі і легенда десяти кілець" та "Spider-Man: Across the Spider-Verse", останній з яких був номінований на Оскар у категорії "Кращий анімований фільм". Серед інших визначних проєктів, над якими працював Каллахем, можна відзначити "Нестримні", "Зомбіленд: Подвійний удар", "Смертельний бій" та "Чудо Жінка 1984".

Джерело: Deadline