sonyazhytkova .23 мая, 2024 11

Улюблений серійний вбивця Америки повертається!

Новий серіал "Декстер: Первородний гріх" представив акторський склад родини Морганів: Патрік Гібсон зіграє молодого Декстера Моргана; Крістіан Слейтер виконає роль його батька Гаррі Моргана; а Моллі Браун зіграє молодшу сестру Декстера, Дебру Морган. Телешоу буде доступне на платформі Paramount+ разом із Showtime.

В оригінальній серії "Декстер", який виходив на Showtime протягом 8 сезонів, Майкл С. Холл грав головного героя - аналітика кров'яних слідів вдень та вбивцю вночі. Його прийомного батька Гаррі грав Джеймс Ремар, а сестру Дебру – Дженніфер Карпентер. Ветеран "Декстера" Клайд Філліпс повернеться як шоураннер та виконавчий продюсер 10-серійного приквела, події якого відбуватимуться за 15 років до подій оригінального серіалу.

"Декстер: Первородний гріх" розповість про Декстера (Гібсон) у Маямі 1991 року, коли він ще був студентом і тільки починав перетворюватися на серійного вбивцю. Коли його кровожерливі інстинкти більше не можуть бути пригнічені, він знаходить підтримку та розуміння в Гаррі. Батько стає єдиним, хто знає про його схильності, і навчає Декстера Кодексу, який допомагає йому знаходити та вбивати тих, хто заслуговує на смерть, при цьому уникаючи викриття поліцією. Це стає особливо складним завданням для молодого Декстера, коли він починає стажування у відділі криміналістики поліції Маямі.

Продюсером виступає Клайд Філліпс разом із Showtime Studios та Counterpart Studios. Скотт Рейнольдс також виступає виконавчим продюсером разом із Майклом С. Холлом, Мері Лією Саттон, Тоні Ернандесом, Ліллі Бернс та Робертом Ллойдом Льюїсом. Майкл Леманн буде виконувати роль режисера-виконавчого продюсера проєкту, що знову об’єднає його зі Слейтером, якого він режисував у фільмі 1989 року "Хізери".

Джерело: Deadline