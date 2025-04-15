sonyazhytkova .15 апреля, 2025 10

Серіал "Декстер: Воскресіння" стає ще більш зловісним. До зіркового складу приєдналися актори з потужною харизмою — Марк Менчака (Озарк) та Різ Антуанетт (Погана мавпа). Новий сезон обіцяє не просто продовження — це буде справжнє повернення темряви.

Марк Менчака виконає роль загадкового персонажа на ім’я Ред, а Різ Антуанетт зіграє Джой — вперту доньку Блессінґа Камари, якого втілює Нтаре Ґума Мбаго Мвайн.

Зйомки нового серіалу стартували ще в січні в Нью-Йорку, а прем’єра запланована на літо — на Paramount+ з Showtime.

У центрі історії — знову Майкл С. Голл у ролі харизматичного серійного вбивці Декстера Моргана. До нього приєднуються знайомі обличчя: Девід Зайас у ролі детектива Анхеля Батісти, Джек Олкотт як син Декстера — Гаррісон, а також Джеймс Ремар, що знову з’явиться як Гаррі Морган — батько головного героя.

Серед новачків також справжній зорепад: Ума Турман, Пітер Дінклейдж, Ніл Патрік Гарріс, Крістен Ріттер, Ерік Стоунстріт, Девід Дастмалчян — кожен із них отримає свою, ймовірно, темну роль у цьому розбурханому серійному світі.

Клайд Філліпс, який стояв за оригінальним "Новим кров’ю", повертається як шоуранер і виконавчий продюсер. Майкл С. Голл також серед продюсерів, а над режисурою працюють Маркос Сієга та Моніка Реймонд.

"Декстер: Воскресіння" — це не просто повернення, це нове занурення у морок. Адже вбивця, який колись зник у тумані, повертається… І цього разу, здається, він не один.

Джерело: Deadline