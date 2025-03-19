sonyazhytkova .19 марта, 2025 2

Стів Ширріпа, відомий за роллю Боббі Бакала в культовому серіалі "Клан Сопрано", приєднався до акторського складу довоочікуваного сиквелу про легнедарного маніяка.

Актор отримав повторювану роль Вінні – безжального власника нетрів, якого описують як "жадібного домовласника".

Стів Ширріпа прославився роллю Боббі Бакал'єрі у "Клані Сопрано", де його персонаж працював на Джуніора Сопрано та поступово підіймався кар'єрною драбиною в кримінальному світі. Після цього актор з’являвся у серіалі "Таємне життя американського підлітка" та протягом дев’яти років грав у детективній драмі "Поліція Нью-Йорка".

"Декстер: Воскресіння" продовжить події "Декстер: Нова кров" 2021 року, а Майкл Сі Холл знову повернеться до культової ролі Декстера Моргана – судмедексперта, який веде подвійне життя серійного вбивці.

До акторського складу також увійшли Джон Літгоу (Трійця-вбивця), Девід Заяс (Анхель Батіста), Джек Алкотт (Гаррісон, син Декстера) та Джеймс Ремар (Гаррі Морган). Серед новачків серіалу – Ума Турман, Пітер Дінклейдж, Крістен Ріттер, Ніл Патрік Гарріс та Девід Дастмалчян.

Дата прем'єри серіалу поки не оголошена, але очікується, що він вийде на Paramount+ вже цього літа. Чи стане новий сезон таким же напруженим і неочікуваним, як його попередники? Дізнаємося зовсім скоро.

Джерело: Gamesradar