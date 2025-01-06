sonyazhytkova .6 января, 2025 6

Культова акторка отримала премію за найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі за свою гру у боді-горорі "Субстанція". Її перемога може стати важливим кроком у майбутній кампанії на "Оскар".



Під час своєї зворушливої промови Демі Мур поділилася історією, як ця роль змінила її життя.

"Тридцять років тому один продюсер назвав мене 'попкорновою актрисою'. Тоді я вирішила, що це означає, ніби я не маю права на визнання. Так, я могла зніматися у касових фільмах, але, на його думку, це не давало мені шансів на справжню повагу. І я цьому повірила", – зізналася акторка.

Вона додала, що ще кілька років тому була впевнена, що її кар'єра завершена, аж поки доля не підкинула їй сміливий, нестандартний і абсолютно божевільний сценарій "Субстанції", який став новим початком у її житті.

Наприкінці своєї промови Демі розповіла, як ця перемога змінила її ставлення до себе:

"У ті моменти, коли ми думаємо, що недостатньо розумні, красиві, стрункі чи успішні, я пригадую слова однієї жінки: 'Ти ніколи не будеш ідеальною, але ти можеш оцінити свою працю, якщо перестанеш вимірювати її чужими стандартами'. Сьогоднішня нагорода – це доказ того, що я належу до цього світу", – підсумувала акторка.

Джерело: Deadline