sonyazhytkova .27 апреля, 2025 11

Криваві контракти, демонічні інтрижки та бездонна кількість чорного гумору — серіал "Helluva Boss" переходить із YouTube на Prime Video, прихопивши із собою одразу два нові сезони. А все завдяки гучній угоді творчині Вів'єн Медрано з Amazon. І здається, у Пеклі офіційно стало ще гарячіше.

Prime Video замовив одразу третій і четвертий сезони. Більше того, між стрімінгом і творчиньою шоу Вів'єн Медрано укладено першу в своєму роді угоду — тож тепер у нас офіційно є цілий "пекельний всесвіт", адже "Helluva Boss" і "Hazbin Hotel" існують в одній реальності.

Перші два сезони "Helluva Boss" вже цієї осені з’являться на Prime Video, хоча залишаться доступними і на YouTube. Натомість нові епізоди виходитимуть спершу ексклюзивно на Prime, а вже потім — на загальний огляд. Серіал буде доступний у понад 240 країнах і територіях світу, що значно розширить кількість фанатів… і, можливо, замовлень на вбивство.

"Helluva Boss" розповідає про криваво-комічні пригоди Блітцо (так, "о" не читається), керівника агенції найманців Immediate Murder Professionals (I.M.P.). Разом із ним — правильний стрілець Моксі, запальна Міллі та саркастична рецепціоністка Луна. Вони виконують замовлення на Землі, використовуючи чарівний гримуар і свої дуже сумнівні професійні навички. А ще намагаються балансувати між роботою та ще гіршими особистими драмами.

У головних ролях — Брендон Роджерс, Річард Хорвітц, Вівіан Вільямс, Еріка Ліндбек і Брайс Пінкхем, а також запрошені зірки Алекс Брайтман, Джеймс Монро Айглхарт, Крістіна Ві та інші.

Тож якщо раптом вам здається, що ваше життя перетворюється на хаос і треш — не панікуйте. Ви просто несвідомо проходите стажування в I.M.P.

Джерело: Deadline