sonyazhytkova .28 февраля, 2025 8

У новому жахливому трейлері фільму "Control Freak", акторка, відома за роллю в "Зоряних війнах", зустрічається з новим, небезпечним ворогом — свербіжем. Але це не просто неприємна реакція на суху шкіру… Це ціла демонічна паразитична інфекція, яка захоплює її тіло та розум.

Келлі Марі Тран грає Вал, мотиваційну спікершу, яка готується до важливого дедлайну своєї нової книги. Але замість того, щоб зосередитися на роботі, її постійно турбує свербіж на потилиці — ніби щось зовсім не звичне і занадто жахливе. І хоча здавалося б, що це просто шкіра, насправді причина набагато гірша: зараження, яке переносить паразит-демон і викликає серйозні зміни в поведінці героїні.

У фільмі також зіграли Майлз Роббінс, Тоан Ле та К'єу Чінь, які виконують ролі членів родини Вал, що стають свідками її метаморфоз. Всі вони опиняються в епіцентрі хаосу, що руйнує їхні стосунки. Вал починає вести себе все більш непередбачувано, а її робота стає непосильною — напруга зростає з кожним днем.

Трейлер фільму викликає справжній стрес, нагадуючи кожному про моменти сильного свербежу — але це лише початок! Control Freak обіцяє не лише лячні моменти, а й чорний гумор, який робить історію ще більш захоплюючою.

Фільм вийде на Hulu 13 березня 2025 року. А поки що не пропустіть новий трейлер, який точно не залишить вас байдужими.

Джерело: Мovieweb