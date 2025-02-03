sonyazhytkova .3 февраля, 2025 10

Актор веде перемовини про повернення до культової франшизи "Monsterverse", де головну роль у майбутньому фільмі вже отримала Кейтлін Девер, яка стрімко закріплює свій статус висхідної зірки Голлівуду.

Режисером нового проєкту стане Грант Сьютор, а сценарій написав Дейв Каллахем. Очікується, що ця частина ще більше розширить світ Титанів, акцентуючи увагу не лише на Годзіллі та Конгу, а й на людських героях. Legendary прагне посилити їхню присутність у сюжеті, і вибір Девер видається цілком виправданим з огляду на її зростаючу популярність у Голлівуді.

Стівенс може знову зіграти Треппера Бізлі — ветеринара з організації Monarch, який став улюбленцем глядачів після виходу "Нової імперії". Якщо актор підпише контракт, це дозволить краще розкрити його персонажа та додати більше глибини історії.

Грант Сьютор замінить Адама Вінгарда, який працював над "Годзілла x Конг: Нова імперія" та "Годзілла проти Конга" (2021). "Monsterverse" бере свій початок з "Годзілли" (2014) і включає такі фільми, як "Конг: Острів черепа" (2017), "Годзілла II: Король монстрів" (2019), а також серіали "Острів черепа" від Netflix та "Монарх: Спадщина монстрів" від Apple TV+. Чи зможе ця частина вразити фанатів і продовжити успішну традицію франшизи? Час покаже.

Джерело: Deadline