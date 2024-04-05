sonyazhytkova .5 апреля, 2024 16

Після вражаючого комерційного успіху "Dune: Part Two", що зібрав понад 600 мільйонів доларів та перевершив показники першого фільму, новина про розробку третьої частини стала очевидною.

"Dune 3" буде адаптовано за романом Френка Герберта "Dune: Messiah". Деталі сюжету поки що залишаються у таємниці, щоб не підривати очікувань глядачів. Фільм розкриє наслідки рішень, прийнятих Полом Атрейдесом у "Dune: Part Two". Режисер Дені Вільнев наголошує, що, хоча існує бажання зняти третю частину, він не поспішатиме, оскільки якість має переважати над термінами випуску. Він також вказав, що "Messiah" ймовірно стане його останнім фільмом у цій франшизі.

Хоча конкретні подробиці ще не розкриваються, глядачі можуть бути впевнені, що до стрічки повернеться Тімоті Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон (хоча Леді Джессіка фактично не з'являється в романі "Messiah"), Хав'єр Бардем, Флоренс Пью та Джош Бролін. Крім того, можливо, ми побачимо і Ану Тейлор-Джой, яка вже вразила глядачів своєю грою у ролі Алії Атрейдес.

Джерело: Gamesradar