sonyazhytkova .1 июля, 2024 5

Warner Bros. оголосила, що новий фільм відомого режисера вийде 18 грудня 2026 року.

Тричі номінований на Оскар Дені Вільньов вже давно захоплений творчістю Френка Герберта. Його перша екранізація роману 1965 року вийшла у 2021 році, а продовження - "Дюна: Частина друга" - з'явилося у 2024 році. Вільньов також виступив як виконавчий продюсер майбутнього приквелу "Пророцтво".

"Дюна 3" обіцяє бути прямим продовженням історії, розказаної у "Дюні: Частина друга", охоплюючи події з роману Герберта "Месія", що вийшов у 1969 році. Як творчий лідер, який втілив у життя літературний шедевр Герберта, Вільньов знову візьметься за розробку фінальної частини, яка обіцяє завершити епічний наратив, що розгортається у суворому, але захоплюючому всесвіті "Дюни".

Хоча сценарій ще пишеться, а кастинг продовжується, джерела з Warner Bros. та Legendary Pictures підтверджують, що прем'єра "Дюни 3" запланована на грудень 2026 року. Цей фільм має завершити велику сагу про владу, зраду та долю.

Джерело: Мovieweb