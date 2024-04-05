sonyazhytkova .5 апреля, 2024 7

Компанія придбала права на екранізацію останнього роману від Анні Джейкобсен, що з'явився на полицях магазинів минулого місяця і досліджує ядерну військову структуру.

Вільнев наразі на переговорах з Legendary стосовно участі у проєкті, яка може включати роль продюсера, сценариста чи режисера, або комбінацію цих посад. Також у кінопроєкті буде брати участь його довгострокова партнерша по продюсуванню Таня Лапуант.





Книга Анні Джейкобсен, "Мозок Пентагону: Некоректна історія DARPA", викликала зацікавлення глядачів, особливо після успіху фільму "Оппенгеймер" від Universal, який отримав сім Оскарів та зібрав понад 950 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Вільнев розповів журналістам з The Hollywood Reporter, що наразі активно працює над кількома захоплюючими проєктами. Серед них - давній задум, фільм про Клеопатру, який вже довгий час мріяв реалізувати. Проте, він також додав, що не поспішає приступати до роботи над плановою адаптацією "Месії Дюни" Герберта 1969 року, поки не матиме в руках ідеального сценарію.

Джерело: Нollywoodreporter