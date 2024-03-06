sonyazhytkova .6 марта, 2024 7

Режисер і драматург Джим Шерідан повідомив, що триразовий лауреат премії Оскар Деніел Дей-Льюїс не планує повертатися на великі екрани.

Шерідан, який співпрацював з Дей-Льюїсом над кількома визнаними фільмами, відзначив, що їх партнерство було успішним. Проте, під час обговорення відставки актора, він висловив його критичне ставлення до стрімінгових платформ та невдоволення їхніми обмеженими варіантами перегляду. Режисер сказав в інтерв'ю з Screen Daily:

"Він стверджує, що завершив, але я продовжую з ним спілкуватися. Я б дуже хотів ще раз зняти щось разом з ним. Як і більшість людей, він вмикає стрімінгові платформи, але там сім тисяч варіантів, і ні один не задовольняє. Кіно втратило свою громадську природу, перетворившись на приватний досвід - ви маєте пульт, ви можете зупинити фільм. Це не те саме враження. Було б чудово побачити, як Деніел повертається і знову дивує, адже він такий талановитий".

У фільмі "Нитка Фантому" режисера-сценариста Пола Томаса Андерсона, Деніел Дей-Льюїс продемонстрував вражаючу акторську майстерність, що принесла йому шосту номінацію на премію "Оскар". Нагадаємо, що за свою кар'єру актор вже тричі був удостоєний цієї престижної нагороди за найкращу чоловічу роль у фільмах "Моя ліва нога", "Нафта із крові" та "Лінкольн".

Джерело: Мovieweb