sonyazhytkova .29 октября, 2024 4

A24 представила перший трейлер фільму "Queer" від режисера Луки Гуаданьїно. Після гучної прем'єри на Венеційському кінофестивалі, стрічка вже здобула значну увагу та викликала інтерес шанувальників кінематографу.

Фільм базується на напівавтобіографічному романі Вільяма С. Берроуза 1985 року, який прославився своїми бунтівними ідеями і вплинув на формування біт-покоління. Події розгортаються в Мехіко 1950-х років, де Вільям Лі (Деніел Крейг), американський емігрант у віці під п'ятдесят, живе самотнім життям серед невеликої американської громади. Однак поява юного студента Юджина Еллертона (Дрю Старкі) пробуджує у Вільяма прагнення до щирих стосунків.

Прем'єра стрічки в обмеженому прокаті запланована на 27 листопада. Проєкт об’єднав талановиту команду: продюсерів Лоренцо Мієлі та самого Луки Гуаданьїно, а також сценариста Джастіна Курітцкеса, який працював над іншою цьогорічною драмою режисера – "Challengers" із Зендеєю в головній ролі. У фільмі "Queer" також з’являться Леслі Менвілл, Джейсон Шварцман, Енріке Заґа та Омар Аполло. Атмосферу трейлера підсилює ніжна кавер-версія All Apologies гурту Nirvana, додаючи історії особливого звучання.

Джерело: Deadline