sonyazhytkova .22 мая, 2024 12

Під час вручення нагород Drama League Awards актор утримався від конкретних відповідей щодо можливості своєї участі у довгоочікуваному телешоу, яке розробляється на платформі Max.

"Як і решта світу, [я] дуже чекаю на можливість подивитися цей серіал як глядач", - сказав Редкліфф у інтерв'ю E! News. Коли його запитали, чи з'явиться він у новому серіалі, який планується до виходу на Max у 2026 році, актор відповів: "Не думаю".

"Мені здається, що вони мудро вирішили зробити чистий старт. І я не впевнений, що було б правильно, якби ми з'являлися в ньому", - додав він.

Коли Редкліффу поставили питання, що він скаже, якщо Max запропонує йому повернутися до Гоґвортсу, він зазначив: "Я відповім як політик і не буду говорити про гіпотетичні ситуації".

Новий серіал про хлопчика, який вижив має бути більш точним до книг, ніж фільми. Редкліфф відхилив можливість своєї участі в новій адаптації, заявивши:

"Моє розуміння таке, що вони намагаються почати абсолютно нову історію, і я впевнений, що ті, хто робить цей серіал, хочуть внести власні зміни і, ймовірно, не захочуть думати, як вписати старого Гаррі в цей проєкт", - розповів актор Comic Book у 2023 році. "Я точно не прагну до цього, але бажаю їм успіхів і дуже радий передати цю естафету. Але не думаю, що для цього потрібна моя фізична присутність".

Джерело: Deadline