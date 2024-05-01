sonyazhytkova .1 мая, 2024 6

У новому інтерв'ю зірка "Гаррі Поттера" поділився своїми враженнями відносно постійних атак відомої письменниці на трансгендерну групу.

"Це насправді прикро, оскільки я розглядаю людину, яку зустрів, моменти, коли ми зустрілися, книги, які вона написала, і світ, який вона створила, і все це для мене має глибокий емоційний зв'язок", - розповів Редкліфф The Atlantic.

У 2020 році Роулінг висловила свої анти-трансгендерні погляди, і Редкліфф став одним із перших акторів зі світу "Гаррі Поттера", хто виступив на захист транс-спільноти. Для Trevor Project він написав есе, де зазначив, що "трансгендерні жінки - це жінки".

"Я працював з Trevor Project впродовж 12 років, і мені здається, що я був зобов'язаний щось сказати", - відзначив актор, пояснюючи, чому вирішив написати есе. "Я хотів надати допомогу тим, хто постраждав від цих коментарів. І заявити, що погляди Джо не відображають погляди всіх, хто пов'язаний з універсумом Поттера".

Минулого місяця Роулінг відреагувала на коментар у соціальних мережах, де вимагали публічних вибачень від Редкліффа та його колеги Емми Уотсон перед авторкою. Ця реакція виникла після того, як британський уряд оприлюднив звіт, який вимагав від письменниці підтвердження її анти-трансових поглядів.

Роулінг написала: "Знаменитості, які прихилялися до руху, спрямованого на підірвання здобутих жінками прав і використовували свої платформи для підтримки трансформації неповнолітніх, можуть зберегти свої вибачення для травмованих детранзиціонерів і вразливих жінок, які покладаються на одностатеві простори".

The Atlantic звернувся до Редкліффа за коментарем на це повідомлення, на що актор відповів: "Я буду продовжувати підтримувати права всіх представників ЛГБТQ+ спільноти, і більше ніяких коментарів".

Актор також відповів на критику тих, хто вважав його невдячним за протистояння Роулінг, автору книг про Гаррі Поттера, які стали основою фільмової серії, в якій він зіграв головну роль. Він сказав: "Джо, очевидно, Гаррі Поттер не існував би без вас, тому навряд чи моє життя виглядало б так, як воно зараз, без вашого внеску. Проте це не означає, що мої переконання мають бути залежними від когось іншого на протязі всього життя".

Джерело: Deadline