Таня Гончаренко .7 сентября, 2021 3

По словам режиссёра, первый фильм — это «закуска перед основным блюдом». "Когда вы делаете фильм из двух частей, обязательно, когда вы снимаете первую часть, вы должны знать, что вы собираетесь делать во второй части. Так что я скажу, что буду очень готов к работе довольно быстро." - объяснил Вильнев в разговоре с журналистами.

Не смотря на то, что студия пока что даже не дала добро на вторую часть, Вильнев четко убежден, что вторую книгу из фантастического цикла Фрэнка Герберта — «Мессию Дюны» мир должен увидеть как можно скорее.

"Я скажу, что буду готов снимать в 2022 году. В 2022 году точно. Я с удовольствием, потому что я готов к работе, и я скажу, что хотел бы как можно скорее вывести эту историю на экран». - делится режиссер.



Режиссер объяснил, что для адаптации двух произведений необходимо три полнометражных картины, и у него уже есть на них определённый план.

"Я сказал себе: "Окей, как кинематографист, как автор сценариев, я представляю себе, как можно это сделать". Поэтому мы решили поделить первый роман надвое. Так что теперь нам нужно три фильма." - комментирует Дени Вильнев.

Он признал, что первый фильм стал чем-то вроде введения — картина послужит основанием, на котором можно будет реализовать нечто более существенное.

Напомним, премьера фильма "Дюна" запланирована на 16 сентября 2021 года.