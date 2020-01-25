Как сообщает журнал Empire, побеседовавший с режиссером Дени Вильневым, постановщик надеется в обозримом будущем вернуться к научной фантастике Ридли Скотта о людях и репликантах.
Напомним, Вильнев снял продолжение картины Ридли Скотта под названием «Бегущий по лезвию 2049», которое вышло на экраны в 2017 году. В нем к роли охотника на репликантов Рика Декарда вернулся Харрисон Форд, однако центральным героем стал новый персонаж в исполнении Райана Гослинга.
Что касается мыслей о новом проекте (которые, по словам Вильнева, часто посещают его среди ночи), режиссер однозначно не хочет снимать сиквел «Бегущего по лезвию 2049». Он хотел бы рассказать самостоятельную историю,
Даст ли студия зеленый свет на подобный проект — вопрос. «Бегущий по лезвию 2049», как известно, не был успешен в прокате, хотя и получил много положительных отзывов от кинопрессы.