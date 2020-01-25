Анастасия Лях .25 января, 2020 0

Как сообщает журнал Empire, побеседовавший с режиссером Дени Вильневым, постановщик надеется в обозримом будущем вернуться к научной фантастике Ридли Скотта о людях и репликантах.

Напомним, Вильнев снял продолжение картины Ридли Скотта под названием «Бегущий по лезвию 2049», которое вышло на экраны в 2017 году. В нем к роли охотника на репликантов Рика Декарда вернулся Харрисон Форд, однако центральным героем стал новый персонаж в исполнении Райана Гослинга.

Что касается мыслей о новом проекте (которые, по словам Вильнева, часто посещают его среди ночи), режиссер однозначно не хочет снимать сиквел «Бегущего по лезвию 2049». Он хотел бы рассказать самостоятельную историю, фильм-ответвление , оторванный от двух предыдущих сюжетов, но разворачивающийся в той же вселенной.

Даст ли студия зеленый свет на подобный проект — вопрос. «Бегущий по лезвию 2049», как известно, не был успешен в прокате, хотя и получил много положительных отзывов от кинопрессы.