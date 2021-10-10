Таня Гончаренко .10 октября, 2021 1

Как сообщает The Wrap Дени Вильнев, создавший фильм "Дюна", заявил что готов снять один из следующих фильмов об агенте 007, не смотря на то, что без Дэниела Крейга это будет "большой проблемой".

"Я бы очень хотел однажды снять фильм о Джеймсе Бонде. Это персонаж, с которым я знаком с детства. Я испытываю огромную привязанность к Бонду", - заявил режиссер. Также, Вильнев признал, что является одним из самых больших фанатов Бонда.

О Крейге, который исполнил роль агента 007 в нескольких фильмах, постановщик говорит с восхищением: "То, что он привнес в Бонда, было уникальным, сильным и, честно говоря, неповторимым...Он настоящий Джеймс Бонд".