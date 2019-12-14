Анастасия Лях .14 декабря, 2019 9

Ассоциация голливудских кинокритиков назвала Дени Вильнева «лучшим режиссером десятилетия».

Напомним, Вильнев сперва работал на родине в Канаде, где в числе прочего снял титулованную драму «Пожары». Затем его пригласили в Голливуд, где он выпустил драматический триллер «Пленницы», психологический детектив «Враг», криминально-полицейский боевик «Сикарио», научную фантастику «Прибытие» и сиквел «Бегущего по лезвию». Все картины Вильнева были удостоены очень высоких оценок от профессиональных критиков, хотя далеко не всегда были успешны в прокате.

Сейчас режиссер работает над экранизацией масштабной космической фантастики «Дюна», которая попадет в кинотеатры в декабре 2020 года.

Свою награду Вильнев получит 9 января на торжественной церемонии.