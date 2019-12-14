Ассоциация голливудских кинокритиков назвала Дени Вильнева «лучшим режиссером десятилетия».
Напомним, Вильнев сперва работал на родине в Канаде, где в числе прочего снял титулованную драму «Пожары». Затем его пригласили в Голливуд, где он выпустил драматический триллер «Пленницы», психологический детектив «Враг»,
Сейчас режиссер работает над экранизацией масштабной космической фантастики «Дюна», которая попадет в кинотеатры в декабре 2020 года.
Свою награду Вильнев получит 9 января на торжественной церемонии.
Вполне заслуженно - он действительно классные и запоминающиеся фильмы снял.