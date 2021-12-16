Таня Гончаренко .16 декабря, 2021 6

Создатель "Дюны" Дени Вильнёв планирует заняться адаптацией вышедшего в 1973 году романа Артура Кларка "Свидание с Рамой". - сообщает The Hollywood Reporter.

Как говорит сам режиссер, заняться постановкой классики научной фантастики он планирует после завершения работы над второй частью "Дюны", съемки которой запланированы на 2022 год.

Отметим, что права на экранизацию "Свидание с Рамой" ранее пренадлежали Моргану Фримену, который станет для фильма одним из продюсеров.

Действие картины разворачивается на космическом корабле, экипаж которого должен догнать загадочный объект, где, возможно, состоится первый контакт людей с инопланетным разумом. Речь идет о далеком будущем - XXII веке.