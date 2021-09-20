Анастасия Лях .20 сентября, 2021 5

В Сети появился видеоролик, на котором актер эмоционально прощается с ролью Джеймса Бонда и съемочной командой фильма «Не время умирать». Ролик был снят еще в позапрошлом году, но обнародован только сейчас.

Напомним, 25-й фильм бондианы «Не время умирать» должен был выйти в 2020-м (то есть съемки были завершены в 2019-м ), однако из-за пандемии релиз неоднократно переносился, и теперь премьера намечена на 30 сентября 2021.

«Многие из вас работали вместе со мной над всеми пятью фильмами. И уже слышали от меня слова благодарности. Но скажу еще раз. Каждая секунда каждого съемочного дня была для меня абсолютным восторгом. Я вставал рано утром и благодарил судьбу за шанс снова делать это и работать с вами. Это была для меня огромная честь», — сказал Крэйг в ролике.

Напомним, Дэниэл Крэйг играл агента 007 с 2006 по 2021 годы.