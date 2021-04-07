Как сообщает The Hollywood Reporter, гонорар актера за участие в продолжении хитового комедийного детектива оказался не меньше, чем за роль 007.
Напомним, недавно стало известно, что права на франшизу приобрел потоковый сервис Netflix, и стоимость сделки составила 469 миллионов долларов. Так вот, как пишет издание, из этой суммы 100 миллионов получил сценарист и режиссер Райан Джонсон и еще 100 миллионов исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг.
Правда, речь идет о производстве не одного сиквела, а как минимум двух. При этом, напомним, что производственный бюджет оригинальной ленты составил всего лишь 40 миллионов. Кажется, что Netflix глупо переплатил. Но в действительности это чертовски дальновидное вложение. Ведь «Достать ножи» собрали в прокате более 300 миллионов долларов, то есть два сиквела могут принести стримингу как минимум 600 миллионов, если право на