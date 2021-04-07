Анастасия Лях .7 апреля, 2021 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, гонорар актера за участие в продолжении хитового комедийного детектива оказался не меньше, чем за роль 007.

Напомним, недавно стало известно, что права на франшизу приобрел потоковый сервис Netflix, и стоимость сделки составила 469 миллионов долларов. Так вот, как пишет издание, из этой суммы 100 миллионов получил сценарист и режиссер Райан Джонсон и еще 100 миллионов исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг.