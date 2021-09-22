Анастасия Лях .22 сентября, 2021 8

Нет, актер вовсе не сексист, конечно же. Просто у него есть свое видение бондианы и свой взгляд на феминоцентричность современного кинематографа.

В интервью Radio Times Крэйг, которого, естественно, спросили о прощании с ролью 007 и новыми кандидатами на пост культового суперагента, сказал, что понятия не имеет, кто станет следующим Джеймсом Бондом. Но ему кажется, что это не должна быть женщина и не должен быть актер с другим цветом кожи.

«Думаю, женщинам и темнокожим актерам нужны собственные роли и собственные культовые персонажи. Ну, к чему облачать женщину в костюм 007, если можно создать для актрис их собственную не менее крутую франшизу с женщиной в главной роли?» — прокомментировал Крэйг.

Ранее примерно то же самое сказала продюсер бондианы Барбара Брокколи. Она отметила, что важно создавать как можно больше оригинальных героинь в кино, но не стоит превращать героев-мужчин в женщин.

Напомним, последний фильм с участием Дэниэла Крэйга в роли 007 под названием «Не время умирать» стартует в прокате 30 сентября.