Нет, актер вовсе не сексист, конечно же. Просто у него есть свое видение бондианы и свой взгляд на феминоцентричность современного кинематографа.
В интервью Radio Times Крэйг, которого, естественно, спросили о прощании с ролью 007 и новыми кандидатами на пост культового суперагента, сказал, что понятия не имеет, кто станет следующим Джеймсом Бондом. Но ему кажется, что это не должна быть женщина и не должен быть актер с другим цветом кожи.
«Думаю, женщинам и темнокожим актерам нужны собственные роли и собственные культовые персонажи. Ну, к чему облачать женщину в костюм 007, если можно создать для актрис их собственную не менее крутую франшизу с женщиной в главной роли?» — прокомментировал Крэйг.
Ранее примерно то же самое сказала продюсер бондианы Барбара Брокколи. Она отметила, что важно создавать как можно больше оригинальных героинь в кино, но не стоит превращать
Напомним, последний фильм с участием Дэниэла Крэйга в роли 007 под названием «Не время умирать» стартует в прокате 30 сентября.