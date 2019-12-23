Анастасия Лях .23 декабря, 2019 3

На фото: Дэниэл Крэйг в фильме "Не время умирать"

Актер пообщался с журналом Empire и объяснил, что именно заставило его вернуться к роли 007 в последний раз.

Напомним, Крэйг собирался уйти из франшизы еще после выхода «Спектра». Он неоднократно говорил, что устал от образа Джеймса Бонда и намерен с ним покончить. Однако в итоге согласился изобразить британского супершпиона еще один раз, в фильме Кэри Фукунаги «Не время умирать».

«Если бы я ушел после „Спектра“, мир бы ничего не потерял. Но было ощущение, что нужно довести что-то до конца, мучило чувство недосказанности. Думаю, если бы я ушел тогда, то потом бы жалел и терзался, что не сделал еще один фильм», — прокомментировал актер.

О сногсшибательным гонораре, который, по слухам, предложили продюсеры бондианы, Крэйг умолчал.

Премьера «Не время умирать» должна состояться 9 апреля 2020 года.