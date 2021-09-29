Анастасия Лях .29 сентября, 2021 3

Актер рассказал, как на съемках фильма «Спектр», предыдущей серии бондианы, сломал партнеру по площадке Дэйву Батисте нос.

Напомним, в «Спектре» Батиста сыграл злодея, и между актерами была сцена драки. В этой драке Крэйг ударил Батисту в нос и случайно его сломал. Батиста сам вправил нос обратно, сказал, что все в порядке, и съемки продолжились. Однако Крэйг в конце рабочего дня поспешил быстро убраться с площадки: боялся, что коллега захочет взять реванш, отплатить за травму.

Но нет, Батиста (который, напомним, является бывшим рестлером) не стал догонять Крэйга и пытаться нанести ответный удар. Напротив, по словам исполнителя роли Бонда, партнер был с ним очень мягок и даже слишком нежен, так как у них «разные весовые категории».

Напомним, 30 сентября в прокате стартует «Не время умирать», последний фильм с участием Крэйга в роли 007.