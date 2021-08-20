Анастасия Лях .20 августа, 2021 4

Журнал Variety составил список голливудских актеров и актрис, получающих самые высокие гонорары.

В нынешних пандемических реалиях актеру вовсе необязательно сниматься в прокатном кино, чтобы быть самым высокооплачиваемым. Стриминги тоже платят внушительные зарплаты. А нынешняя действительность и вовсе такова, что онлайн-платформы щедрее студий, поскольку телевидению и стримингу ковид оказался не в минус, а в плюс.

Так, топ самых высокооплачиваемых актеров на сегодняшний день возглавил Дэниэл Крэйг. И благодаря не «Бонду», а сиквелам детектива «Достать ножи». Напомним, права на франшизу перекупил Netflix, который намерен выпустить как минимум два продолжения. В обоих Крэйг сыграет сыщика Бенуа Блана. Его гонорар за два сиквела составил 100 миллионов долларов.

Второе место досталось Дуэйну Джонсону, который получил 50 миллионов за комедийный боевик «Красное уведомление» от того же Netflix. На третьей позиции разместился Уилл Смит, отхвативший 40 миллионов долларов за главную роль в спортивном байопике «Король Ричард» от Warner.