Таня Гончаренко .11 ноября, 2021 3

Подобную информацию распространяет издание The Sun. Пока, подтверждения из других источников нет. По данным The Sun, актеры из знаменитейшего фильма о волшебниках снимутся в спецэпизоде, который будет создан к юбилею картины.

Источник издания сообщает, что в проект приглашены и другие знаковые актеры из франшизы. В остальном, все подробности держатся в секрете, так как студия еще не до конца уверена, что сможет его реализовать.

Предполагается, что проект должен воспроизвести некоторые популярные сцены из фильма.