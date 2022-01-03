Таня Гончаренко .3 января, 2022 8

Британского актера Дэниела Крейга, который 15 лет исполнял роль Джеймса Бонда, внесли в список кавалеров Ордена святых Михаила и Георгия, - сообщает Министерство иностранных дел Великобритании.

Награды Крейг удостоился накануне Нового года (присуждение орденов происходит дважды в году – перед Новым годом и в день рождения монарха).

Орден святых Михаила и Георгия является шестым в иерархии британских рыцарских орденов. Он присуждается мужчинам и женщинам, "занимающим высокие и конфиденциальные должности в колониальных владениях короны, и в награду за услуги короне, относящиеся к иностранным делам Империи".