sonyazhytkova .24 марта, 2024 5

Шанувальники молилися, що на екрани повернеться іконічний дует з культової комедії "Близнюки", і здається, ця мрія ось-ось здійсниться.

Можливо, це наблизиться до реалізації, оскільки ДеВіто розкрив, що новий проєкт перебуває на стадії розробки. Церемонія вручення премії "Оскар" славиться своїми запаморочливими моментами, і цього року вона включила несподівану мить з "Бетменом", завдяки присутності колишніх злочинців з "Темного лицаря" - Денні ДеВіто та Арнольда Шварценеггера, а також оригінального Брюса Вейна у кіно, Майкла Кітона. Хімія на екрані між ними була очевидною для всіх, а участь Кітона, який відіграв свою колишню роль, відокремилася і зробила відео вірусним.

ДеВіто підтвердив у своєму інтерв'ю на CNN цього тижня, що вони вже активно працюють над спільним проєктом з Шварценеггером, який з'явиться у найближчому майбутньому.

"Ми зайняті розробкою проєкту, над яким ми плануємо працювати разом", - сказав ДеВіто. "Арнольд і я - давні друзі. Ми познайомилися задовго до "Близнюків". Наша співпраця завжди була вдалою. Ми сподіваємося, що незабаром матимемо чудовий сценарій для роботи".

Джерело: Мovieweb