sonyazhytkova .24 февраля, 2025 5

Голлівудська акторка поділилася непростими спогадами про початок своєї кар'єри, зізнавшись, що стикалася із сексуальними домаганнями та тиском, аби мовчати.

В інтерв'ю People зірка "Дикої штучки" розповіла, що колись навіть розглядала можливість подати позов через харасмент, однак її застерегли від цього, погрожуючи виключенням із індустрії. "Мені сказали, що я потраплю в чорний список", — згадала вона.

Річардс зізналася, що тоді почувалася беззахисною, адже ризикувала втратити шанс працювати в кіно. Вона не стала розкривати деталей, але відзначила, що після руху #MeToo ситуація у Голлівуді суттєво змінилася: "Ці зміни були необхідні — і не лише у кіноіндустрії."

Акторка радіє, що сьогодні жінки можуть вільніше говорити про такі ситуації й почуваються більш захищеними. "Якби це сталося зараз, я б діяла інакше. Але тоді я була зовсім юною, ще невідомою і лише намагалася знайти своє місце в цій індустрії", — поділилася вона.

Річардс також зізналася, що багато чого навчилася у своїх трьох доньок — Семі, Лоли та Елоїзи. За її словами, вони надихають її впевненістю та здатністю відстоювати свої кордони, тоді як у молодості вона була радше людиною, яка намагалася всім догодити.

Цього року родина Річардс знову опиниться в центрі уваги. 4 березня на Bravo стартує документальний серіал "Denise Richards and Her Wild Things", який покаже, як акторка поєднує кар'єру, материнство та особисте життя разом із чоловіком Аароном Файперсом та їхніми доньками.

Джерело: Deadline