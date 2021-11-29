Анастасия Лях .29 ноября, 2021 8

Как сообщает Los Angeles Magazine, реальные отец и сын Дензел Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец», «Довод») сыграют экранных отца и сына в безымянном проекте.

О фильме пока что ничего неизвестно. Не сообщаются ни синопсис, ни жанр (надо полагать, речь идет либо о драме, либо о триллере). Режиссерское кресло пока что вакантно. Но сценарий, надо полагать, уже имеется, иначе проекту едва ли удалось бы заручиться поддержкой оскароносного Дензела и его весьма востребованного нынче сына.