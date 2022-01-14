Анастасия Лях .14 января, 2022 5

Как пишет Collider, актер проговорился, что в производство запущен третий «Уравнитель», хотя официального анонса пока что не было.

По словам Вашингтона, сценарий триквела уже написан и уже даже распланирован график съемок. В режиссерское кресло должен вернуться Антуан Фукуа, а Дензел вновь изобразит бывшего оперативника ЦРУ Роберта МакКола, который любит читать толстые книги и берет борьбу с несправедливостью и злом в собственные руки.

Напомним, первый «Уравнитель» вышел в 2014 году, а в 2018-м свет увидел сиквел. Сперва МакКол противостоял русской мафии, а затем — предателям из своего же ЦРУ.

Что касается Вашингтона, в этом году он может получить номинацию на «Оскар» за исполнение главной роли в «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна.