Как сообщает Deadline, успешный детективный триллер «Поиск» 2018 года выпуска, снятый в экспериментальном формате
Напомним, «Поиск» рассказывал историю отца, который самостоятельно расследует исчезновение
При очень скромном бюджете в один миллион долларов ленте удалось собрать в прокате 75 миллионов, став таким образом самым кассовым фильмом в жанре десктоп.
Сообщается, что в сиквеле будут действовать новые персонажи и будет рассказана совершенно новая история, но по тому же принципу. Сценарий напишет автор оригинала Аниш Чаганти, Тимур Бекмамбетов снова выступит продюсером, а режиссерское кресло займут дебютанты Уилл Меррик и Ник Джонсон, которые монтировали первый фильм. Съемки запланированы на весну.