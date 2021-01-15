Анастасия Лях .15 января, 2021 10

Как сообщает Deadline, успешный детективный триллер «Поиск» 2018 года выпуска, снятый в экспериментальном формате десктоп-муви , обзаведется продолжением.

Напомним, «Поиск» рассказывал историю отца, который самостоятельно расследует исчезновение дочери-подростка . Информация, которую он узнает из переписок на ноутбуке дочери, повергает героя в шок, так как оказывается, что он совершенно не знает собственного ребенка. Роль отца в картине исполнил Джон Чо, известный по франшизе «Стартрек».

При очень скромном бюджете в один миллион долларов ленте удалось собрать в прокате 75 миллионов, став таким образом самым кассовым фильмом в жанре десктоп.

Сообщается, что в сиквеле будут действовать новые персонажи и будет рассказана совершенно новая история, но по тому же принципу. Сценарий напишет автор оригинала Аниш Чаганти, Тимур Бекмамбетов снова выступит продюсером, а режиссерское кресло займут дебютанты Уилл Меррик и Ник Джонсон, которые монтировали первый фильм. Съемки запланированы на весну.