sonyazhytkova .27 марта, 2025 5

Минуло лише два місяці з моменту прем'єри, а проєкт із Морісом Честнатом у головній ролі вже отримав зелене світло на нові епізоди.

Рішення було очікуваним: перший епізод драматичної серії "Ватсон", що вийшов 26 січня, став найпопулярнішою прем'єрою сезону 2024-25 на CBS, а в середньому серіал збирає 6,79 мільйона глядачів щотижня.

Сюжет "Ватсона" розгортається через пів року після смерті Шерлока Голмса, якого вбив його заклятий ворог Моріарті. Доктор Джон Ватсон, у виконанні Моріса Честната, залишає розслідування кримінальних справ і присвячує себе медицині, очоливши клініку з лікування рідкісних хвороб. Проте минуле не відпускає його так просто: Моріарті повертається, і між ними розгортається нова, непередбачувана гра.

Окрім Честната, у серіалі знімаються Ів Харлоу, Пітер Марк Кендалл, Інга Шлінґманн, Річі Костер і Рошель Ейтс. У ролі професора Моріарті з’явиться Рендалл Парк, а голос Шерлока Голмса належить Метту Беррі.

Отже, "Ватсон" точно повернеться — а це означає, що його гра з Моріарті ще далека від завершення. Наступний хід буде за детективом… або його найнебезпечнішим супротивником?

Джерело: Deadline

