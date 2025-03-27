sonyazhytkova .27 марта, 2025 4

Зірковий склад серіалу "Вбивства в одній будівлі" стає ще яскравішим — до акторського ансамблю приєдналася дворазова володарка "Оскара" Рене Зеллвегер.

Як завжди, сюжетні деталі тримаються в секреті, проте відомо, що в центрі історії буде розслідування вбивства Лестера, а зйомки вже стартували в Нью-Йорку.

До своїх ролей повертаються наші улюбленці - Стів Мартін, Мартін Шорт, Селена Гомес та Майкл Сіріл Крейтон. Крім Зеллвегер, у новому сезоні з’являться Крістоф Вальц, Теа Леоні та Кіган-Майкл Кі.

Минулого сезону шоу вразило глядачів рекордною кількістю зірок, серед яких Меріл Стріп, Юджин Леві, Зак Галіфіанакіс, Єва Лонгорія, Джейн Лінч, Мелісса Маккарті та Кумейл Нанджіані. Крім того, серіал отримав свою першу премію SAG Award за найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі, а Мартін Шорт здобув нагороду за найкращу чоловічу роль.

Головна інтрига — кого зіграє Зеллвегер у новому сезоні "Вбивств у будівлі"? Відповідь дізнаємось зовсім скоро.

Джерело: Deadline