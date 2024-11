sonyazhytkova .25 ноября, 2024 15

Netflix представив трейлер, що розпалює очікування навколо майбутньої серії. Після вражаючого успіху "Fool Me Once", яке стало лідером серед шоу платформи в першій половині року, "Missing You" має всі шанси стати новим хітом.

У новому детективному серіалі "Missing You" головні ролі виконують Розалінд Елеазар ("Slow Horses"), Ешлі Волтерс, Ленні Генрі та Річард Армітедж, який неодноразово працював із Харланом Кобеном.

Історія розгортається навколо Кет Донован (Елеазар), детективки, що спеціалізується на розслідуванні зниклих безвісти. Десять років тому її наречений Джош, чоловік її мрії, зник без сліду. Але одного дня, переглядаючи профілі на додатку для знайомств, вона несподівано натрапляє на його обличчя — і її життя перевертається.

До акторського складу також приєдналися Стів Пембертон, Джессіка Пламмер, Мері Малоун, Ліза Фолкнер та Джеймс Несбітт. Зйомки проходили в околицях Манчестера та північно-західного регіону Англії, що додало серіалу неповторної атмосфери.

"Missing You" — ще одна екранізація твору Харлана Кобена, автора світової популярності, чия творчість давно підкорила серця глядачів. Після успіху "Fool Me Once" Netflix не лише підтримав цей проєкт, а й затвердив ще одну адаптацію Кобена — "Run Away". У межах багаторічної угоди з платформою ці два серіали стануть дев’ятим і десятим за рахунком екранізованими творами Кобена, і, судячи з усього, вони обіцяють бути такими ж захоплюючими та непередбачуваними.

Джерело: Deadline