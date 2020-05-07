Анастасия Лях .7 мая, 2020 4

Издание The Hollywood Reporter пишет, что в производстве находится новая экранизация рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы», опубликованного в 1977 году.

Напомним, по сюжету супружеская пара, путешествующая на машине, случайно сбивала на дороге юношу и в поисках какой-либо помощи оказывалась в окрестностях ближайшего захолустного городка, окруженного бескрайними полями кукурузы. Этим городом правил кровожадный культ. А членами культа были дети, убивающие взрослых.

В 1984 году вышла одноименная экранизация, одну из ролей в которой исполнила звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон. Но постановка получила не самые лестные отзывы критиков.

Что касается ремейка, сценаристом и режиссером значится Курт Уиммер («Эквилибриум», «Ультрафиолет», «Законопослушный гражданин»). Продюсирует проект Лукас Фостер (тот же перечень фильмов плюс, к примеру, прошлогодний «Форд против Феррари» и предстоящий «Морбиус»).

Что примечательно, съемки уже стартовали. Они проходят в Австралии, под Сиднеем. Причем даже сейчас, в условиях карантина.