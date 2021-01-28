Анастасия Лях .28 января, 2021 6

Как сообщает Deadline, Роберт Родригес намерен перезапустить собственную семейную экшен-франшизу «Дети шпионов».

Напомним, оригинал вышел в 2001 году. Его главными героями были брат и сестра, которые внезапно узнают, что их родители являются супершпионами и нуждаются в спасении. И дети, конечно же, отправляются на помощь взрослым.

Взрослых в картине сыграли Антонио Бандерас и Карла Гуджино. Фильм был кассово успешным и в итоге получил три продолжения, последнее из которых вышло в 2011 году.

Сюжет перезапуска пока что не раскрывается. Сроки производства и актерский состав также не называются.