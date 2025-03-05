sonyazhytkova .5 марта, 2025 4

Культова слешер франшиза "Крик" знову шокує своїх шанувальників. Разом із Аркетт до акторського складу приєдналися Скотт Фолі та Метью Ліллард, які також зіграють своїх персонажів, що загинули в попередніх фільмах.



Як саме відбудеться їхнє повернення, поки що тримається в секреті.

Дьюї Райлі був одним із ключових героїв серії "Крик" ще з першого фільму 1996 року. Він з’являвся у всіх частинах франшизи, допоки його персонажа не вбила Ембер Фрімен (роль виконала володарка "Оскара" Майкі Медісон) у п’ятому фільмі 2022 року.

Дьюї – старший брат Татум Райлі (Роуз Макґавен), який працював у поліції Вудсборо та намагався розслідувати жорстокі вбивства в місті. Його особиста історія тісно пов’язана з іншими персонажами франшизи: він був одружений із Ґейл Везерс (Кортні Кокс), яка також повернеться у "Крик 7".

Фанати пам’ятають, що Дьюї знищив Романа Бріджера (Скотт Фолі) у "Крик 3" (2000) – зведеного брата Сідні Прескотт (Нів Кемпбелл). Окрім Аркетта, у новому фільмі з’являться інші легендарні актори франшизи, зокрема сама Кемпбелл, а також Мейсон Гудінг, Жасмін Сево-Браун і новачки – Ізабель Мей, Селесте О’Коннор, Ейса Германн, Маккенна Грейс, Сем Рекнер, Анна Кемп, Джоел МакГейл, Марк Консуелос і Ітан Ембрі.

"Крик 7" стане черговою інтригуючою главою цієї культової історії. Деталі сюжету поки що невідомі, але повернення таких знакових персонажів точно зробить стрічку особливою для шанувальників жанру.

Джерело: Deadline

