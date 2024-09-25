sonyazhytkova .25 сентября, 2024 4

Володар премій Тоні та Греммі, відомий за ролями у "Гамільтоні" та "Сліпих плямах", приєднався до п’ятого та заключного сезону. Про його персонажа поки що відомо небагато, адже всі деталі зберігаються в таємниці.

Серіал, що ґрунтується на бестселері коміксів від Гарта Еніса та Даррика Робертсона, кардинально переосмислює світ супергероїв. У ньому показано сучасність, де видатні захисники, підконтрольні безсоромній корпорації Vought, начебто борються за "правду та справедливість", в той час як насправді скоюють жахливі злочини.

Шоураннер та виконавчий продюсер Ерік Крипке нещодавно зазначив, що в п’ятому сезоні глядачам доведеться попрощатися з багатьма героями. "Жоден персонаж не застрахований від смерті, оскільки ми не зобов’язані зберігати їх на наступний сезон. Це відкриває можливості для справжніх шокуючих та драматичних подій", — поділився Крипке в інтерв’ю для Total Film. "Коли ми починаємо розробляти сюжет, це приносить нам величезне задоволення".

Джерело: Deadline